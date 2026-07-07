AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD SUSTITUYE REDES DE DRENAJE EN APOYO A LAS FAMILIAS

• Aunque la responsabilidad corresponde al organismo INTERAPAS, el Ayuntamiento de Soledad atiende emergencias sanitarias para evitar afectaciones mayores y garantizar bienestar a la población.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Infraestructura Municipal, mantiene los trabajos de reparación y sustitución de tramos dañados de la red de drenaje en diversos puntos del municipio, uno de ellos, y de los más significativos en la avenida Gálvez y Camino Real a Rioverde en la colonia Villas de Foresta, donde se intervienen aproximadamente entre 50 y 60 metros lineales de tubería de 18 y 24 pulgadas, con el objetivo de eliminar afectaciones que generaban escurrimientos de aguas residuales en la zona.

El director de Infraestructura Municipal, Jorge Grimaldo Limón, informó que estas acciones se realizan por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, luego de atender la solicitud de habitantes que reportaron el colapso de la línea sanitaria y afectaciones que representaban un riesgo para la salud y bienestar de las familias; explicó que, aunque la operación y mantenimiento de la red corresponde al organismo operador INTERAPAS, el Gobierno Municipal interviene ante situaciones de emergencia que requieren atención inmediata.

Detalló que los trabajos consisten en el retiro de tubería colapsada, instalación de nuevos tramos, reparación de descargas domiciliarias, construcción o rehabilitación de pozos de visita, y reposición del material de la vialidad conforme a las condiciones existentes. “Nosotros vemos la urgencia y vamos atendiendo las peticiones de la ciudadanía, cuando las familias se acercan, revisamos la situación y buscamos la manera de destinar recursos para apoyarlos, porque son problemáticas que afectan directamente su calidad de vida”, señaló el funcionario municipal.

Grimaldo Limón agregó que actualmente también se atienden otros puntos con afectaciones similares, como la calle San Francisco y la calle Panamá, donde se realiza la reparación de líneas de drenaje, y la sustitución de aproximadamente 100 metros lineales de tubería, con inversiones estimadas entre 500 mil y 600 mil pesos, dependiendo de las condiciones de cada zona.

Recordó que el Ayuntamiento ha realizado acciones similares en diversos sectores del municipio, como en Villas de Foresta, donde se atendieron nueve calles del circuito principal, así como en la colonia San Antonio, donde se rehabilitaron tramos colapsados en calles como Plutarco Elías Calles, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón y la avenida Valentín Amador.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda que mantiene una administración cercana, que escucha y atiende las necesidades de la población, que forman parte del cambio que transforma a Soledad.