¡Se salva el campeón! Argentina vence a Egipto con dramática remontada y avanza a Cuartos de Final del Mundial 2026

Argentina logró una épica remontada al levantarse de una desventaja de dos goles y vencer 3-2 a Egipto para avanzar a Cuartos de Final del Mundial 2026, en un partido cargado de drama.

La sorpresa comenzó a gestarse en el minuto 15, con un cabezazo de Yasser Ibrahim que venció al ‘Dibu’ Martínez y provocó un festejo enloquecido de todo Egipto.

¡GOOOOL DE EGIPTO! ¡YASSEEEER! 🇪🇬 De cabeza, pone el 1-0 y le están ganando a Argentina #ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/X7tekmDjD4 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

El drama aumentó en el minuto 21, cuando Messi falló un penalti al entregar su cobro a la izquierda del portero Mostafa Shobeir y convertirse en el jugador que más cobros desde los once metros ha fallado, con cuatro, sin contar series de desempate.

¡MESSI FALLA EL PENAL! ¡MOSTAFAD ATAJA!😱❎ ¡Se le fue la oportunidad del empate a Argentina! ¡Le atajan penal a Messi! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/EJwZhjKDfF — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

Egipto llegó al descanso con la ventaja y el ambiente se volvía pesado en Atlanta, donde Argentina tenía la misión de lograr una voltereta épica o despedirse del sueño del Bicampeonato.

Argentina se salvó del 0-2 en una polémica acción, pues Zico anotó en un contragolpe, pero el VAR revisó una jugada previa y el árbitro Francois Lextier señaló una falta de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez en el minuto 59.

¡ANULAN EL SEGUNDO GOL DE EGIPTO POR FALTA PREVIA! ❎ ¡Les ahogaron el grito e gol a los egipcios! ¡Era el 0-2!#ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/gwJR64dxJV — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

Egipto no perdonó y armó otro contragolpe idéntico al anterior, esta vez encabezado por Salah, quien entregó a Ibrahim, que entró por la derecha y envió el centro al área para el remate de Zico en el 67.

¡GOOOOL DE EGIPTO!

¡JUGADA MAESTRA! ¡DOS A CERO!⚽🔥 ¡Qué lectura de jugada! ¡Mostafa Ziko remata frente al arco! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/mQo3TGdBqG — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

Argentina necesitaba un milagro. El espíritu de los campeones de 2022 buscaba la jugada que les devolviera a esperanza y asediaban el área de Egipto. Y lo logró con gol de ‘Cuti’ Romero en el minuto 79 tras un cabezazo dentro del área. Quedaban 10 minutos para empatar al menos.

Y sí, llegó Messi, el eterno capitán y jugador más grande de la historia. Tras varios rebotes dentro del área, el balón llegó a Messi, quien metió un cañonazo que dobló las manos del portero y empató el partido en el 83. Había tiempo suficiente para remontar y aprovechar que Egipto estaba agobiado.

¡GOOOOL DE ARGENTINA! ¡MESSI! ¡MESSI! 🇦🇷🇦🇷 ¡La zurda mágicas empata! ¡Esto se puede ir a alargue o remontan el juego! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/zg61TZdCdB — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

Una épica barrida evitó el tercer gol de Egipto. Eso permitió que Argentina organizara otro avance cuando comenzaba el tiempo agregado. Por la derecha Lautaro Martínez mandó un centro pasado al área donde Enzo Fernández remató con la cabeza y sentenció la épica remontada. 3-2. Argentina lo logró. El campeón sigue vivo y avanza a Cuartos de Final.

¡GOOOOL DE ARGENTINA! ¡REMONTAN EN EL AGREGADO! 🇦🇷🔥#ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/PwRTImwGww — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

Con información de Latin Us