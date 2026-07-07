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DEPORTES

¡Se salva el campeón! Argentina vence a Egipto con dramática remontada y avanza a Cuartos de Final del Mundial 2026

By Agencias
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Messi celebra el empate 2-2.Créditos: Reuters.
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martes, julio 7, 2026

Argentina se levantó de dos goles en contra y de un penalti fallado por Messi, y con el espíritu del Campeón logró el 3-2 para eliminar a Egipto.

Argentina logró una épica remontada al levantarse de una desventaja de dos goles y vencer 3-2 a Egipto para avanzar a Cuartos de Final del Mundial 2026, en un partido cargado de drama.

La sorpresa comenzó a gestarse en el minuto 15, con un cabezazo de Yasser Ibrahim que venció al ‘Dibu’ Martínez y provocó un festejo enloquecido de todo Egipto.

El drama aumentó en el minuto 21, cuando Messi falló un penalti al entregar su cobro a la izquierda del portero Mostafa Shobeir y convertirse en el jugador que más cobros desde los once metros ha fallado, con cuatro, sin contar series de desempate.

Egipto llegó al descanso con la ventaja y el ambiente se volvía pesado en Atlanta, donde Argentina tenía la misión de lograr una voltereta épica o despedirse del sueño del Bicampeonato.

Argentina se salvó del 0-2 en una polémica acción, pues Zico anotó en un contragolpe, pero el VAR revisó una jugada previa y el árbitro Francois Lextier  señaló una falta de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez en el minuto 59.

Egipto no perdonó y armó otro contragolpe idéntico al anterior, esta vez encabezado por Salah, quien entregó a Ibrahim, que entró por la derecha y envió el centro al área para el remate de Zico en el 67.

Argentina necesitaba un milagro. El espíritu de los campeones de 2022 buscaba la jugada que les devolviera a esperanza y asediaban el área de Egipto. Y lo logró con gol de ‘Cuti’ Romero en el minuto 79 tras un cabezazo dentro del área. Quedaban 10 minutos para empatar al menos.

Y sí, llegó Messi, el eterno capitán y jugador más grande de la historia. Tras varios rebotes dentro del área, el balón llegó a Messi, quien metió un cañonazo que dobló las manos del portero y empató el partido en el 83. Había tiempo suficiente para remontar y aprovechar que Egipto estaba agobiado.

Una épica barrida evitó el tercer gol de Egipto. Eso permitió que Argentina organizara otro avance cuando comenzaba el tiempo agregado. Por la derecha Lautaro Martínez mandó un centro pasado al área donde Enzo Fernández remató con la cabeza y sentenció la épica remontada. 3-2. Argentina lo logró. El campeón sigue vivo y avanza a Cuartos de Final.

Con información de Latin Us

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