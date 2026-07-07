LA NUEVA VÍA ALTERNA SUR GENERARÁ CONECTIVIDAD INDUSTRIAL EN SLP

• La obra impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo conectará carreteras estratégicas, parques industriales y nuevos corredores logísticos de la zona metropolitana.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, avanza en la consolidación de una nueva vía alterna que transformará la movilidad de la zona metropolitana y ampliará la conexión de San Luis Potosí con sus principales corredores industriales, logísticos y carreteros.

Al respecto el Secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que este proyecto forma parte de una visión de largo plazo para responder al crecimiento económico, urbano e industrial del Estado, al generar nuevas opciones de circulación y mejorar los traslados hacia zonas clave de desarrollo.

Explicó que la vialidad contempla continuar su trayecto hasta enlazar con la carretera 80, lo que permitirá conectar con parques industriales de alta relevancia como WTC, Logistik I y Logistik II, además de facilitar la movilidad de trabajadores, transporte de carga, empresas y proveedores.

Torres Sánchez agregó que el proyecto también prevé conexión con la carretera 37, que enlaza con la carretera a México y conduce hacia Villa de Reyes, así como continuidad hacia la nueva carretera con destino a Querétaro, actualmente en construcción.

Destacó que esta infraestructura permitirá consolidar a San Luis Potosí como un nodo estratégico para la actividad industrial y comercial del país, con beneficios directos en competitividad, inversión, movilidad y calidad de vida para las familias potosinas.