GOBIERNO DEL ESTADO CONSOLIDA ALIANZA INTERNACIONAL EN SALUD MENTAL

* Firmó un convenio con la Universidad de Tulsa para ampliar el intercambio académico, la investigación y la formación de profesionales en salud mental, atención de las adicciones y neurodesarrollo.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien impulsa alianzas estratégicas para ampliar la enseñanza, la investigación y la formación profesional, el Instituto Temazcalli firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Tulsa, de Oklahoma, Estados Unidos, que permitirá ampliar el intercambio académico y la cooperación institucional para generar oportunidades de aprendizaje en materia de salud mental, atención de las adicciones y trastornos del neurodesarrollo.

El director general del Instituto, René Contreras Flores, informó que este acuerdo da continuidad al trabajo conjunto que ambas instituciones desarrollan desde 2023 y abre nuevas oportunidades para estudiantes y docentes mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas que contribuyan a una mejor preparación de las futuras generaciones de profesionales.

Como parte de esta colaboración, estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad de Tulsa realizaron una visita académica al Instituto, donde conocieron el modelo de atención integral que se brinda a la población potosina, participaron en conferencias sobre patología dual y trastornos del neurodesarrollo, así como en actividades enfocadas en el procesamiento sensorial de personas con trastorno del espectro autista y en un rally de integración que promovió el intercambio cultural, la inclusión, el respeto a la diversidad y la convivencia.