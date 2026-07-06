SALDO BLANCO Y CIVILIDAD PREDOMINAN LA FIESTA FUTBOLERA EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

• Miles de asistentes han disfrutado de las actividades en la Plaza Principal en un ambiente familiar, ordenado y seguro, con cero incidencias durante la jornada más concurrida.

Con saldo blanco y una respuesta ejemplar de la ciudadanía, miles de familias, jóvenes y adultos disfrutaron las actividades de la Fiesta Futbolera en la Plaza Principal de Soledad de Graciano Sánchez, donde predominó la convivencia positiva, el orden y el entusiasmo en un ambiente seguro y familiar, reflejo del compromiso de un gobierno cercano que escucha y atiende bajo la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

De acuerdo con el Sistema Municipal de Protección Civil, la jornada de este domingo concluyó con saldo blanco, sin incidentes que alteraran el orden público y con atención oportuna a casos menores. El operativo contó con un estado de fuerza de 21 elementos, incluidos cuatro paramédicos, dos ambulancias, una camioneta tipo pick up y una motocicleta, que permanecieron en servicio hasta una hora después de finalizar las actividades para garantizar el retiro seguro y ordenado de las familias.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia destacó que el comportamiento de la ciudadanía superó las expectativas y fortaleció el éxito del operativo preventivo. “Estamos hablando de saldo blanco; el día de ayer, aunque hubo más concentración de gente, no tuvimos ni extraviados ni más heridos, solamente dos chequeos de glucosa y uno de presión arterial, y un traslado a un hospital por un tema de salud previo, por lo que señalamos que el operativo funcionó muy bien”, afirmó.

Agregó que la presencia de las corporaciones municipales continuará durante las transmisiones restantes del Mundial hasta el próximo 19 de julio, en cumplimiento de la instrucción de mantenerse cerca de la población y acompañar a las familias en condiciones de seguridad y protección, dando muestra de que en Soledad el cambio que se vive también es la prevención y el resguardo de la integridad de toda la población.