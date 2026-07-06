FAMILIAS ELIGEN A SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ PARA DISFRUTAR DE LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL

– Familias asistentes este domingo, destacaron el ambiente familiar, las amenidades futbolísticas y la gratuidad de antojitos que ofrece el Ayuntamiento durante la Fiesta Futbolera, en la Plaza principal.

Para miles de familias, no hubo mejor lugar para apoyar a la Selección Mexicana que la Plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez, en un festivo ambiente que incluyó música, alegría y convivencia gratuita, brindando a niñas, niños, jóvenes y personas de todas las edades una celebración que superó cualquier otra de la zona metropolitana, por su organización, calidez y las amenidades que ofreció el Ayuntamiento, como parte de la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de fortalecer la cercanía con la población mediante espacios de sana convivencia.

Verónica Santillán, madre y aficionada, aseguró que la experiencia fue ideal para disfrutar en familia. «Muy familiar, todos nos divertimos, chicos, grandes, más grandes, además podemos disfrutar de unas ricas botanas, la música, los regalos de parte del Presidente, podemos venir muchas familias soledenses y ahora sí que a todos se nos obsequia la botana, la comida, todo eso», expresó al destacar la fiesta y la emoción que se vive en la plaza.

Para José Alberto de la Paz, otro asistente, la diferencia está en el ambiente que ofrece Soledad de Graciano Sánchez. «El ambiente se pone bien padre aquí en Soledad, ya había ido al Centro, pero prefiero venir acá a Soledad porque está más chido el ambiente y todo lo que dan gratuito está muy padre, balones, trompetas, espumas y algo de botana, está bien divertido pasárselo acá», comentó, al señalar que cada partido representa una oportunidad para convivir con otras familias.

Pedro Antonio, padre de familia y aficionado, relató que decidió asistir después de las recomendaciones de su esposa e hijos, quienes ya habían vivido esta experiencia. «Vine porque ya habían venido mi esposa y mis hijos y ahora los acompañé porque me dijeron que el ambiente estaba muy bueno, me parece una muy buena iniciativa por parte del Gobierno de Juan Manuel Navarro, hay que apoyarlo y seamos orgullosos mexicanos; también me comentaron que había asadores, botanas, agua y frituras, pero sobre todo venimos a divertirnos y a ver cómo está el ambiente de aquí de Soledad», compartió.

Quien también se declaró un visitante frecuente fue Vicente Macías, quien acudió acompañado de su esposa, sus hijas y su mamá. «Ya es la tercera vez que venimos, el ambiente está muy bueno, los partidos que hemos venido se pone muy bien, muchas gracias, Alcalde, no podíamos ir hasta el estadio, pero aquí no le pedimos nada al Azteca», afirmó, reflejando el entusiasmo de quienes han encontrado en la Fiesta Futbolera, un espacio de unión familiar y orgullo por el cambio que se vive en Soledad.

Las actividades de la Fiesta Futbolera continuarán hasta el próximo 19 de julio, en la Plaza principal, gracias a la coordinación del Gobierno Estatal y el Municipal, para seguir ofreciendo los partidos del Mundial en una pantalla gigante completamente en vivo, además de una mini cancha y un torneo de futbol virtual.