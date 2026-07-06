Coordinación entre los tres órdenes de gobierno garantiza saldo blanco durante operativo por partido de la Selección Mexicana

Gracias a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital reportó saldo blanco al concluir el operativo especial implementado con motivo del encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez.

El funcionario explicó que, en cumplimiento de los acuerdos establecidos en la Mesa de Construcción de la Paz, desde la mañana del domingo se desplegó un operativo conjunto para atender cualquier escenario derivado del resultado del encuentro. La transmisión del partido en Plaza del Carmen transcurrió sin incidentes y, posteriormente, se activó el operativo «Euforia» en la glorieta Francisco González Bocanegra, donde se congregaron aproximadamente 400 personas.

Villa Gutiérrez señaló que la presencia permanente de las corporaciones permitió mantener el orden mediante cierres preventivos a la circulación para evitar el ingreso de vehículos a la glorieta, privilegiando en todo momento la seguridad de las y los asistentes. Cerca de las 02:00 de la madrugada se realizaron recorridos de dispersión sobre la avenida Venustiano Carranza y la glorieta Bocanegra, logrando el retiro ordenado de las personas sin registrarse incidentes.

Como parte del dispositivo, Protección Civil Estatal y Protección Civil Municipal instalaron un puesto de mando conjunto, donde se brindó atención a ocho personas por lesiones menores derivadas de incidentes propios de la concentración, sin que se reportaran casos de gravedad.

Finalmente, el titular de la Policía Capitalina destacó que la coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno fue determinante para preservar la tranquilidad durante toda la jornada. «El objetivo principal era que las familias disfrutaran del evento y regresaran seguras a sus hogares; ese objetivo se cumplió gracias al trabajo conjunto de todas las instituciones participantes».