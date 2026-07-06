Invita regidor, Rubén Lárraga a apoyar a los Bomberos de la zona metropolitana

Se realizará la Carrera con Causa “Corriendo por Nuestros Héroes”, 15 y 5 kilómetros

Todo lo recaudado será destinado íntegro a este Cuerpo de auxilio para que siga con sus servicios en la ciudad

A la par de impulsar el Premio Municipal de Bomberas y Bomberos “Óscar Francisco Benavente Liñán” 2026, el regidor capitalino, Rubén Omar Lárraga Benavente se suma a la Carrera con Causa “Corriendo por Nuestros Héroes”.

Recordó que las inscripciones ya están abiertas para quienes deseen participar y de esta manera, apoyar económicamente al Heroico Cuerpo de Bomberos de la zona metropolitana de San Luis Potosí, para que continúe con sus servicios a favor de las potosinas y potosinos.

“Como bombero voluntario, he tenido la oportunidad de conocer de cerca el compromiso y las necesidades de los Bomberos, por eso, nació esta iniciativa con el único objetivo de apoyar a estas personas que todos los días, están dispuestas a servir y proteger a nuestra comunidad”, puntualizó.

La carrera está programada para el 13 de septiembre y se correrá en 15 kilómetros – competencia -, y 5 kilómetros – familiar -, y el costo de inscripción es de 400, e incluye playera, número con chip y medalla. Por supuesto que todo lo recaudado será destinado al Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí.

Para concluir, el regidor del Ayuntamiento de la Capital, Rubén Omar Lárraga reiteró el exhorto a las personas que quieran sumarse a esta causa, contactarlo en el sitio: https://www.facebook.com/profile.php?id=61574007772078, para informes más precisos acerca de la Carrera con Causa “Corriendo por Nuestros Héroes”.