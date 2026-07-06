Se posiciona en el ámbito deportivo San Luis Capital, gracias a recorrido por ciclistas internacionales

Como parte de la prueba estelar de Gravel México, la delegación de Bocas fue visitada por deportistas de Holanda, Australia y Estados Unidos

El titular de esta demarcación, Jaime Waldo Luna resalta el respaldo de la Dirección de Turismo Municipal

Como parte de la promoción deportiva, pero también turística de San Luis Capital, el delegado de Bocas, Jaime Waldo Luna resaltó la presencia este fin de semana de ciclistas internacionales en la prueba estelar y recorrido por el desierto potosino organizado por Gravel México.

“Un gusto recibir en nuestra delegación a ciclistas de otros países como Holanda, Australia y Estados Unidos, quienes conocieron y rodaron nuestros caminos, paisajes, pero también disfrutaron de nuestra comida y la calidez de nuestra gente”, detalló.

Desde Bocas, añadió Waldo Luna, demostramos que aquí hay mucho que presumir y mucho por impulsar, no sólo deportivamente hablando, sino también en cuestión cultural, gastronomía y también por su producción de mezcal, por lo que seguiremos poniendo a Bocas en el mapa nacional e internacional.

El funcionario delegacional subrayó el respaldo del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, a través de la Dirección de Turismo que encabeza su titular, Claudia Peralta Antiga, para la planeación de la citada ruta, además de que se filmará un documental para seguir con la promoción turística de San Luis Capital.

Finalmente, la ciclista proveniente de Texas, Emily Newsom resaltó el recorrido hecho por la delegación de Bocas, el cual calificó como aventurero, donde a la par, destacó los paisajes y la distinta variedad de caminos que recorrieron como parte de esta travesía.