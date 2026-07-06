GOBIERNO DE SOLEDAD IMPULSA CONSTRUCCIÓN DE MÁS VIVIENDA CON PLANEACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

– El Alcalde destacó el desarrollo habitacional de alta plusvalía y de bajo costo, con mecanismos de planeación, supervisión interinstitucional y prioridad en servicios, áreas verdes y equipamiento para las familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó que el Ayuntamiento trabaja actualmente en la autorización de cinco proyectos inmobiliarios que fortalecerán el crecimiento urbano ordenado, equitativo y sostenible para las familias, como parte de una estrategia que prioriza la planeación responsable y el bienestar; actualmente, se desarrollan alrededor de mil 400 viviendas más, mientras nuevas propuestas de fraccionamientos continúan su proceso de revisión bajo estrictos lineamientos técnicos y normativos.

El Alcalde destacó que cada desarrollo habitacional es supervisado mediante un trabajo coordinado entre diversas áreas del Ayuntamiento, a través de las Mesas Colegiadas, con la participación de Desarrollo Urbano, Sindicatura, Patrimonio Municipal, Servicios Municipales, Protección Civil, Ecología, entre otras, para garantizar que los fraccionamientos cumplan con la infraestructura, servicios, vialidades, alumbrado, áreas de donación y disposiciones ambientales establecidas desde su autorización, antes de ser municipalizados.

Resaltó que hay interés de la iniciativa privada para construir en Soledad vivienda de alta plusvalía, lo que diversifica las opciones de habitabilidad para familias locales y para las que deciden radicar en el municipio, debido a su crecimiento y garantía de los servicios públicos y privados, gracias a un desarrollo integral que se vive, impulsado por la creación de más obra urbana y la instalación de nuevas franquicias.

“En Soledad estamos impulsando un crecimiento responsable, donde cada nuevo fraccionamiento represente mejores condiciones de vida para las familias, queremos desarrollos bien planeados, con servicios de calidad, espacios públicos dignos y áreas verdes que fortalezcan la convivencia y el desarrollo de nuestra gente”, afirmó Juan Manuel Navarro Muñiz.

Como parte de la política de brindar calidad de vida, se vigila que las áreas de donación contempladas en los nuevos fraccionamientos sean destinadas a parques, espacios deportivos, centros educativos u otro equipamiento urbano, de acuerdo con las necesidades de cada sector.

Por último, dijo que Soledad de Graciano Sánchez tiene territorio para seguir construyendo más vivienda de todos los regímenes, garantizando una oferta variada para todos los niveles socioeconómicos, en las zonas centro, oriente y poniente del municipio, lo que habla del dinamismo, oportunidades e igualdad para todas y todos.