COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA RECONOCE LA ATENCIÓN DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ

• La Comisión Estatal del Agua, en coordinación con la CONAGUA, impulsa el sistema hídrico de la presa El Peaje mediante la construcción de un acueducto y una planta potabilizadora.

Luego de que este lunes, durante la conferencia matutina del Gobierno de México, el titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López, destacara que en San Luis Potosí se atiende la problemática hídrica mediante un trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, el director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, afirmó que la administración estatal mantiene una estrategia técnica orientada a ampliar las fuentes de abastecimiento en beneficio de las familias potosinas.

El funcionario explicó que uno de los proyectos prioritarios es el aprovechamiento de la presa El Peaje, infraestructura que desde el inicio de la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha sido objeto de trabajos de mantenimiento, rehabilitación y recuperación hidráulica. Gracias a estas acciones, señaló, hoy representa una alternativa viable para fortalecer el suministro de agua ante posibles escenarios de escasez en la zona metropolitana.

Asimismo, destacó que el Gobierno del Estado construyó una planta potabilizadora para garantizar el suministro de agua potable a las y los habitantes de la comunidad de Escalerillas, como parte de las acciones para mejorar el acceso al servicio.

Martínez Sánchez detalló que la estrategia integral del sistema de la presa El Peaje contempla la conducción de agua hacia la presa San José mediante un acueducto, con el objetivo de incorporarla posteriormente a la red de abastecimiento que atiende a la zona metropolitana.

Explicó que este proyecto permitirá diversificar las fuentes de suministro y reducir la dependencia de sistemas que han presentado fallas recurrentes, como El Realito.

En relación con este último, informó que continúa la revisión de la concesión bajo criterios técnicos, jurídicos y operativos, con el propósito de garantizar que cualquier determinación privilegie el interés público, la continuidad del servicio y el derecho de la población al acceso al agua.

«La instrucción es revisar todo lo que sea necesario, recuperar la infraestructura estratégica y fortalecer las alternativas de abastecimiento, porque el objetivo principal es garantizar que las familias potosinas cuenten con agua», concluyó Pascual Martínez Sánchez.