EL ESTADO MANTIENE ACOMPAÑAMIENTO A COLECTIVOS DE BÚSQUEDA: J. GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ

* El Gobierno del Estado da seguimiento a una agenda de trabajo con familias y colectivos para coordinar acciones de búsqueda, capacitación y atención en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que, por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene una agenda permanente de trabajo con familias y colectivos de búsqueda, con el propósito de dar seguimiento a acuerdos, coordinar acciones institucionales y brindar acompañamiento humano a quienes enfrentan la desaparición o no localización de un ser querido.

A través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, la Secretaría General de Gobierno sostiene reuniones con colectivos, entre ellos Voz y Dignidad, para atender planteamientos, revisar avances y programar acciones de búsqueda, capacitación y coordinación en las distintas regiones del Estado.

El subsecretario Miguel Ángel Méndez Montes sostuvo un encuentro con la presidenta del colectivo Voz y Dignidad, Edith Pérez Rodríguez, en el que se dio continuidad a los acuerdos establecidos y se revisó la programación de capacitaciones, así como el seguimiento a las acciones de búsqueda acordadas.

Torres Sánchez destacó que la colaboración entre Gobierno del Estado, colectivos y sociedad civil permite articular capacidades técnicas, experiencia en campo y rutas de atención más sensibles, ordenadas y coordinadas, siempre con respeto a las familias y a sus procesos.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), junto con las dependencias involucradas, mantendrá una ruta de atención basada en el diálogo, la coordinación interinstitucional y el acompañamiento permanente, para dar continuidad a las acciones de búsqueda en San Luis Potosí.