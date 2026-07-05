AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REALIZA CARRERA DE LA DIVERSIDAD Y PROMUEVE LA INCLUSIÓN Y LA TOLERANCIA

• Familias, jóvenes y participantes de distintos sectores se unieron a las actividades deportivas y de convivencia impulsadas por el Ayuntamiento.

Como parte de las acciones que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para fortalecer un municipio incluyente, cercano y respetuoso de la libertad sexual, este domingo, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez llevó a cabo con éxito la segunda Carrera Atlética por la Diversidad Sexual, evento que reunió a cientos de participantes en una mañana de activación física y promoción del respeto a los derechos de todas las personas.

El director del Instituto Municipal de la Juventud Juan Jesús Ferrer agradeció el respaldo del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, para la realización del evento. “Gracias por confiar en el Instituto Municipal de la Juventud; tenemos las puertas abiertas para todas, todos y todes, y es una indicación de nuestro Alcalde, promover una agenda recreativa y tener cercanía con toda la población, haciéndola parte de este Gobierno”, afirmó.

La carrera tuvo salida y meta frente a la Presidencia Municipal, donde participantes de distintas edades recorrieron el circuito en un ambiente de entusiasmo y unidad; las primeras 150 personas inscritas recibieron un kit conmemorativo integrado por playera, número de competidor y medalla al concluir la ruta, al finalizar el recorrido, las actividades continuaron con un partido de fútbol por la diversidad en la cancha de pasto sintético instalada en la Plaza Principal, fortaleciendo así la convivencia entre las y los asistentes.

Joel, uno de los participantes, señaló que esta carrera busca fomentar el respeto y la inclusión hacia la comunidad LGBTIQ+. “Es un llamado al amor y la solidaridad con las personas que pertenecen a esta comunidad”, expresó.

Para garantizar el desarrollo seguro de esta actividad, el Ayuntamiento desplegó un dispositivo vial a través de la Dirección de Movilidad y Tránsito Municipal de la Guardia Civil Municipal, cuyos elementos brindaron apoyo y resguardo en el principal circuito por donde se desarrolló la carrera durante la mañana, facilitando el desplazamiento y protegiendo tanto a las y los corredores como a la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma que el cambio que se vive en Soledad también se refleja en la promoción de espacios de convivencia, inclusión y respeto para todas y todos. Con estas acciones, el Gobierno Municipal mantiene su cercanía con la población y continúa impulsando actividades que fortalecen la integración social y el bienestar de las familias soledenses.