¡Hunden al Pentacampeón! Noruega ‘rema’ a Cuartos de Final tras vencer a Brasil con doblete de Haaland

Un doblete de Erling Haaland, quien lleva siete en este Mundial 2026, le dio el triunfo a Noruega 2-1 ante Brasil, que se va tras un decepcionante torneo al no poder conectar a su equipo de grandes estrellas, mientras los ‘vikingos’ esperan en Cuartos de Final al ganador del México-Inglaterra.

Noruega tuvo la primera gran oportunidad en una jugada en la que Berg anotó tras un pase de Sorloth, quien estaba en fuera de lugar, por lo que el gol se anuló en el minuto 3.

El frenético inicio continuó con una falta sobre Cunha dentro del área, cuando recibió un pase de Martinelli al espacio y fue arrollado por Ajer. El árbitro no la marcó, pero el VAR lo llamó a revisar y señaló el penalti, pero el portero Nyland adivinó y detuvo el cobro de Bruno Guimarães en el minuto 14

Brasil buscó acercarse con más ahínco y estuvo cerca de anotar, pero Nyland corrigió un error de Odegaard, quien perdió el balón y dejó la opción a Vinícius.

Odegaard respondió en la otra área, pero su disparo de zurda fue rechazado por Alisson en el 45.

Erling Haaland, quien estaba desaparecido, finalmente metió el primer gol con un cabezazo dentro del área en el minuto 79, dejando a Brasil con una urgencia para buscar el empate.

Haaland hizo más contundente el triunfo de Noruega con un disparo desde fuera del área que entró pegado al poste derecho para 2-0.

En el tiempo agregado, la frustración de Brasil llevó a varios encontronazos y una patada de Neymar a Odegaard que le valió ser amonestado, un triste adiós para uno de los mejores futbolistas de la historia.

También se marcó un penalti por un codazo que Neymar convirtió en el 2-1 en el minuto 100, provocando un cierre frenético. Pero no le alcanzó el tiempo, con que los ‘vikingos reman’ rumbo a Cuartos de Final.

Con información de Latin Us