¿Y si sí?: Gobierno de la Capital invita a vivir el México vs Inglaterra en Plaza del Carmen

Como parte del programa San Luis Capital, Corazón del Futbol, este domingo se proyectará el partido de octavos de final y se realizará la Feria Municipal del Elote Mundialista de 11:00 a 21:00 horas.

El Gobierno de la Capital invita a familias potosinas y visitantes a disfrutar este domingo el partido de octavos de final entre México e Inglaterra en Plaza del Carmen, como parte del programa San Luis Capital, Corazón del Futbol, que ha convertido al Centro Histórico en punto de encuentro para vivir la emoción del Mundial en un ambiente familiar, seguro y de convivencia.

Además de la proyección del encuentro, la jornada contará con la Feria Municipal del Elote Mundialista, que se realizará de 11:00 a 21:00 horas, con la participación de expositoras y expositores locales que ofrecerán distintas preparaciones de este tradicional alimento, para acompañar la fiesta futbolera con el sabor de San Luis Capital.

El Gobierno de la Capital reiteró la invitación a acudir con entusiasmo, disfrutar las actividades en orden y vivir la pasión por la Selección Mexicana de manera responsable. La Plaza del Carmen se mantiene como uno de los principales espacios de convivencia del programa San Luis Capital, Corazón del Futbol, con actividades pensadas para familias, afición local y visitantes.