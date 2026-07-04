«Todas las naciones tenemos derecho a ser libres»: Sheinbaum felicita a Estados Unidos por su Independencia

Durante su gira por Quiroga, Michoacán, Claudia Sheinbaum Pardo, aprovechó un breve momento durante la presentación de resultados del programa Pensión Mujeres Bienestar, para felicitar a Estados Unidos por sus 250 años de Indepencia que se celebra este 4 de julio.

Ante decenas de mujeres michoacanas que se dieron cita en la primaria Cuauhtémoc, en la comunidad de San Jerónimo Purenchecuaro de dicho municipio, la presidenta Sheinbaum volvió a relatar las “cuatro transformaciones” históricas de México, en la que incluye la llegada de Morena al poder.

Antes de iniciar el relato histórico envió un mensaje al país vecino, pero también recordó que toda nación tiene derecho a ser libre e independiente.

“Por cierto hoy se celebran 250 años de la Independencia de Estados Unidos y le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes”, destacó Sheinbuam.

Durante su discurso, la mandataria recordó que los programas sociales impulsados por el régimen morenista y los beneficios que ha traído en particular a la mujer.

Además de Sheinbaum, otros líderes internacionales enviaron sus felicitaciones al país administrado por el presidente Donald Trump.

La opositora venezolana María Corina Machado dedicó un extenso mensaje con el que recordó que tanto su país como Estados Unidos comparten «el mismo ADN republicano».

Por otro lado, la líder de la Unión Europea, Ursula von der Leyen; el papa León XIV; el presidente ruso Vladímir Putín; el rey de Reino Unido, Carlos III; la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi; el presidente del Líbano, Joseph Aoun; el primer ministro de Israel, Bejamín Netanyahum y el líder de El Salvador, Nayib Bukele se sumaron a las felicitaciones.

Con informacion de Latin Us