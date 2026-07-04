Marruecos impone su contundencia y elimina a Canadá del Mundial 2026

Marruecos consiguió su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 al derrotar por marcador 3-0 a su similar de Canadá en el Estadio de Houston este sábado 4 de julio, liquidando las aspiraciones del conjunto de la Concacaf con un segundo tiempo de alta efectividad.

Canadá generó las opciones más claras de gol, incluyendo un remate cruzado de Tani Oluwaseyi que fue contenido por la pierna izquierda del guardameta Yassine Bounou. Marruecos se vio forzado a ajustar sus líneas temprano debido a la sustitución por lesión de Ismael Saibari, quien abandonó el terreno al minuto 21

Al minuto 50, en una acción de tiro libre ensayada, Achraf Hakimi habilitó a Azzedine Ounahi, quien definió de pierna derecha para vencer al arquero Maxime Crépeau y decretar el 1-0 parcial en favor de los Leones del Atlas.

La sentencia del encuentro llegó al minuto 82, cuando el propio Ounahi firmó su doblete individual al concretar una nueva llegada al área rival para fijar el 2-0 en la pizarra.

En el tiempo añadido (90+8′), con una escuadra canadiense volcada al ataque, Soufiane Rahimi selló el 3-0 definitivo para Marruecos tras capitalizar una asistencia final en jugada de contragolpe

Con este resultado, los Leones del Atlas acceden a la ronda de los mejores ocho equipos del torneo internacional, donde esperarán al vencedor de la eliminatoria directa entre las selecciones de Francia y Paraguay.

Canadá, coanfitriona de la justa mundialista, culmina de esta manera su participación en la fase de octavos de final del Mundial 2026

Con información de López-Dóriga Digital