Mbappé destraba el cerrojo paraguayo y mete a Francia en los cuartos de final del Mundial

Francia venció por marcador de 1-0 a Paraguay en el Estadio de Filadelfia este sábado 4 de julio, y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026.

Paraguay intentó repetir la fórmula que le había funcionado frente a Alemania, esta vez con una defensa de cinco. Apenas cruzó el medio campo, con sus once jugadores por detrás del balón.

Ese plan de partido frustró a una Francia que estuvo más lejos que nunca del fútbol callejero del que presumen Bradley Barcola y Désiré Doué. Su velocidad no le sirvió de mucho, sin espacios para correr ni por las bandas ni por el centro.

Los delanteros franceses intercambiaban posiciones en busca de espacios que no aparecían, mientras los jugadores guaraníes soportaban un enorme desgaste físico persiguiendo el esférico bajo una asfixiante sensación térmica superior a los 40 grados.

Francia arrancó más agresiva el segundo tiempo. En pocos minutos, Mbappé había protagonizado el primer contragolpe del partido, luego Dembélé casi sorprende a Orlando Gill tras un saque rápido de esquina y Koné desde fuera del área exigió al guardameta guaraní.

Deschamps puso a Désiré Doué sobre la cancha, una sustitución que cambiaría el partido. Doué, con piernas frescas, sí supo moverse dentro de la telaraña paraguaya hasta el punto que provocó un derribo dentro del área de Diego Gómez.

El árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev tuvo que ir a revisarlo al VAR, pero el penalti era claro.

Kylian Mbappé, muy seguro, superó a Orlando Gill, el héroe en la tanda de penaltis contra Alemania, finalmente derrumbando el muro guaraní. El delantero del Real Madrid iguala al argentino Lionel Messi como máximo goleador de esta Copa del Mundo con siete dianas.

¡Mbappé derriba la muralla paraguaya! La estrella francesa convierte el penal para adelantar a los galos en Filadelfia pic.twitter.com/lhJcYIamSA — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 4, 2026

Con este resultado, Francia avanzó a la ronda de los mejores ocho de la justa mundialista de Norteamérica, donde se enfrentará a la selección de Marruecos, que superó 3-0 a Canadá más temprano, en el Estadio de Boston el 9 de julio.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE