AMPLIACIÓN DE NUEVAS TIENDAS COMERCIALES EN SOLEDAD ES REFLEJO DEL ORDENADO CRECIMIENTO URBANO

– La Dirección de Desarrollo Urbano agiliza procesos con apego a la normatividad para acercar más servicios a las familias y fortalecer el desarrollo planificado del municipio.

– En la actual administración, se han autorizado e instalado alrededor de 30 nuevas tiendas de marcas comerciales.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, ha autorizado la instalación de más de 30 nuevas unidades económicas durante la presente administración, entre ellas sucursales de cadenas como Tiendas Bara, OXXO, Bodega Aurrera Express y Tiendas 3B, mediante procesos ordenados que fortalecen el crecimiento urbano y acercan servicios esenciales a las familias de nuevos fraccionamientos y colonias, a la par de los actuales retos en movilidad y habitabilidad en todo el municipio.

La titular de esta dependencia, Verónica González Rodríguez, afirmó que el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, impulsa un plan de trabajo que priorice el desarrollo planificado, cercano a la población y garantice mayores oportunidades para todas y todos, por lo que se supervisa que cada solicitud de construcción cumpla con los estándares en seguridad, calidad y avance urbano sostenible.

Agregó que la apertura de estos establecimientos representa un beneficio directo para las y los soledenses, al facilitar el acceso a productos de primera necesidad sin recorrer grandes distancias, además de generar empleos y detonar la actividad económica en distintas zonas del municipio; añadió que cada proyecto cumple con un procedimiento técnico y normativo que abona al buen crecimiento urbano, incluyente y óptimo de Soledad de Graciano Sánchez.

Explicó que antes de autorizar una licencia de construcción se revisa la factibilidad de uso de suelo, los lineamientos correspondientes y el cumplimiento de todos los requisitos legales. «Cada establecimiento atraviesa un proceso técnico que garantiza que su ubicación sea compatible con el entorno urbano, nuestro compromiso es facilitar la inversión, pero siempre privilegiando el orden, la planeación y el bienestar de las familias soledenses», afirmó.

Agregó que la dependencia mantiene una coordinación permanente con áreas como Ecología, Protección Civil y Comercio Municipal para que, una vez concluida la construcción, cada negocio obtenga las autorizaciones necesarias para su funcionamiento,

Con este trabajo institucional, el Gobierno Municipal reafirma que el cambio que transforma también se refleja en un desarrollo urbano responsable, que escucha, atiende y acerca más servicios a cada sector del municipio.