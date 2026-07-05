Llaman tres niveles de gobierno a celebrar con responsabilidad

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó este domingo el pase de revista y de coordinación a las corporaciones de seguridad, emergencia y protección civil de los tres niveles de gobierno, con un llamado a la población a festejar con responsabilidad después del juego entre México e Inglaterra de la Copa del Mundo; en el operativo participarán las Secretarías de Seguridad del estado y municipio, las Direcciones de Protección Civil estatal y municipal, Dirección de Comercio, Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado, el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Mexicana y autoridades de la Defensa y la Guardia Nacional, participarán en el operativo preventivo y de atención que se desplegará durante el partido México contra Inglaterra, con presencia especial en el Parque de Morales y avenida Carranza.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó este domingo, en el Parque de Morales, el pase de revista y de coordinación a las corporaciones de seguridad, auxilio y protección civil de los tres niveles de gobierno que participarán en el operativo especial con motivo del partido de octavos de final entre México e Inglaterra, dentro del Mundial 2026. El Presidente Municipal hizo un llamado a la población potosina a celebrar el futbol con responsabilidad y cuidando Desde este punto, el Gobierno de la Capital refrendó la coordinación institucional para acompañar a la ciudadanía antes, durante y después del encuentro, así como en los puntos de mayor concentración.

En el operativo participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal; Protección Civil Municipal; Protección Civil Estatal; la Guardia Civil Estatal; la Fiscalía General del Estado; el Cuerpo de Bomberos; Cruz Roja Mexicana; así como la Defensa y la Guardia Nacional, entidades que forman parte de las mesas de seguridad y paz. También se instalará un puesto de mando coordinado en la zona de la Glorieta González Bocanegra, a la altura del Parque de Morales, para mantener comunicación permanente y capacidad de respuesta inmediata.

Como parte del despliegue, las autoridades realizarán labores preventivas en las zonas donde se espera mayor afluencia de familias y aficionados, incluyendo los espacios de transmisión del partido, vialidades principales y puntos tradicionales de reunión para festejos. El operativo contempla presencia operativa, vigilancia, apoyo vial, atención a emergencias y acciones de protección civil, con especial atención a niñas, niños, adolescentes y familias que acudan a vivir el encuentro de la Selección Mexicana.

El Gobierno de la Capital informó que el operativo se mantendrá activo previo al partido, durante el desarrollo del encuentro y al término del mismo, en coordinación con autoridades estatales y federales. Además, se prevé la participación de alrededor de 300 elementos en la zona del Estadio Libertad Financiera y más de 500 personas en el dispositivo desplegado en puntos de concentración, además de medidas preventivas ante la posibilidad de lluvias durante la noche.