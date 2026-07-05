Renovado corredor vial en Lomas devuelve seguridad y mejor movilidad a la zona: usuarios

Vecinos, comerciantes y usuarios de reconocen la intervención del Gobierno de la Capital en una vialidad que permaneció por décadas en malas condiciones.

Fernando Güemes, presidente del Consejo de Lomas Racquet Club, reconoció la intervención del Gobierno Municipal para rehabilitar el corredor vial que conecta con importantes avenidas, como Venustiano Carranza, una obra que, afirmó, mejora significativamente la movilidad y la seguridad en la zona.

Señaló que esta vialidad presentaba un severo deterioro, con baches y desniveles que provocaban congestionamientos viales e incluso accidentes. Destacó que la respuesta de la administración municipal de Enrique Galindo Ceballos fue prácticamente inmediata, luego de la solicitud presentada por el club deportivo, a la que se sumaron habitantes y comerciantes del sector.

Güemes resaltó que los trabajos se concluyeron en el plazo establecido y transformaron por completo la imagen del entorno. «Para las y los socios del club que represento, así como para vecinas, vecinos y comerciantes, esta renovación, que además incluirá más alumbrado público, representa mayor confianza y seguridad», expresó. Agregó que, durante al menos 30 años, el mantenimiento de esta vialidad había sido únicamente superficial.

Por su parte, el empresario restaurantero Óscar Israel Hernández reconoció el trabajo realizado por el gobierno municipal al atender un problema que por años afectó la movilidad en el sector. «Es de lo mejor que nos ha pasado. Durante años esta vialidad estuvo abandonada; hoy, con esta rehabilitación, nuestros clientes pueden desplazarse con mayor seguridad», afirmó.

Con acciones como esta, San Luis Capital continúa avanzando en el rescate y modernización de calles y avenidas, con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y elevar la calidad de vida de sus habitantes.