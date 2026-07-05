FAMILIAS POTOSINAS TIENEN MÁS OPCIONES PARA VIAJAR ESTE VERANO: GOBERNADOR RICARDO GALLARDO

* La ampliación de la conectividad aérea impulsada por Ricardo Gallardo permite viajar con mayor facilidad a distintos destinos del país y del extranjero, además de facilitar la llegada de más visitantes a San Luis Potosí durante el verano.

Gracias a la ampliación de rutas aéreas impulsada este año por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, más familias potosinas cuentan con opciones accesibles y directas para viajar durante la temporada vacacional de verano a distintos puntos del país y del extranjero.

La nueva conectividad aérea de San Luis Potosí permite que las y los potosinos puedan planear sus vacaciones, visitar a familiares, conocer nuevos destinos y aprovechar rutas directas hacia Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago, Estados Unidos, reduciendo tiempos de traslado y ampliando las alternativas de viaje.

Al mismo tiempo, estas conexiones fortalecen a San Luis Potosí como un destino turístico con mayores facilidades de llegada y salida, al permitir que visitantes nacionales e internacionales arriben con más comodidad para conocer la riqueza natural, cultural, histórica y gastronómica de las cuatro regiones del Estado.

La conectividad también se complementa con vuelos hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Monterrey y enlaces internacionales con Dallas, Houston y San Antonio, Texas, lo que coloca a la entidad en una posición más competitiva para el turismo, los negocios y la movilidad familiar.

Con esta visión de conectividad sin límites, el Gobierno del Estado abre más oportunidades para que las familias potosinas disfruten el verano y, al mismo tiempo, para que San Luis Potosí reciba a más visitantes, genere mayor derrama económica y consolide el cambio que se vive y se siente en beneficio de las y los potosinos.