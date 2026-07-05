DIF ENTREGA APOYOS FUNCIONALES EN COLONIAS METROPOLITANAS

• A través del Programa Enchúlame la Colonia, se dio respuesta a 120 solicitudes ciudadanas con sillas de ruedas y ayudas como bastones, andaderas y muletas para personas que requieren apoyo en su movilidad.

Como parte de la atención cercana que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para las familias potosinas, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entregó sillas de ruedas y ayudas técnicas a personas de las colonias Bellas Lomas y Satélite.

Estas acciones forman parte del seguimiento a los compromisos asumidos durante las visitas realizadas mediante el programa Enchúlame la Colonia, que permite escuchar directamente a las y los vecinos y atender necesidades prioritarias con respuestas concretas.

La directora general del DIF Estatal, Virginia Zúñiga Maldonado, destacó que el trabajo territorial permite conocer de primera mano las condiciones de las familias y acercar apoyos que impactan de manera inmediata en su bienestar.

Con estas entregas, las solicitudes ciudadanas se convierten en soluciones para personas que requieren asistencia en su movilidad, fortaleciendo una política social sensible, directa y enfocada en quienes más lo necesitan.