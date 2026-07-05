PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL OPERARÁ PUESTO DE MANDO POR PARTIDO MUNDIALISTA MÉXICO VS INGLATERRA

* Arranca titular de la CEPC, Nadia Ochoa Limón, plan de operaciones “Escudo” en la capital potosina

San Luis Potosí, S.L.P.- Con el arranque del operativo “Escudo” en el que participan las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, la Coordinación Estatal de Protección Civil, sumará esfuerzos en aras de garantizar el orden por posibles festejos, en el marco del partido entre México e Inglaterra.

Afirmó lo anterior su titular, Nadia Ochoa Limón, tras el banderazo de arranque del citado operativo que contará con la participación de más de 5, 500 efectivos federales, estatales y municipales de las instituciones de seguridad, protección civil, rescate y emergencias.

Citó que la labor a cargo de la CEPC inicia con la operación del puesto de mando mediante una moderna y equipada unidad móvil de esta dependencia, que además permitirá monitoreo en tiempo real de lo que ocurre en el exterior.

Cabe mencionar que se esperan lluvias para esta tarde, por lo que se recomienda estar prevenidos con la vestimenta y aditamentos necesarios.

Por último Ochoa Limón, llamo a la población a la civilidad y evitar conductas anti sociales, que pongan en riesgo la integridad y el patrimonio de las personas ante un posible triunfo; “en este sentido si quiero remarcar que las instituciones participantes estamos unidas, coordinadas y con la capacidad suficiente para poder actuar”, finalizó.