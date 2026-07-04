UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SOLEDAD AMPLIARÁ ATENCIÓN CIUDADANA CON SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro dijo que el anexo que se construye en el mega edificio administrativo, albergará oficinas de contacto directo con la población y extenderá el estacionamiento.

La segunda etapa de construcción de la Unidad Administrativa Municipal (UAM) de Soledad de Graciano Sánchez sigue su paso y avanza de manera planificada, adelantó el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien dijo que el compromiso con las y los habitantes es brindarles cada vez mejores servicios y atención pública, con el propósito de agilizar trámites, solicitudes y peticiones para seguir cambiando su entorno y elevar la calidad de vida.

Detalló que los trabajos de construcción han continuado a la par de la operación del mega edificio administrativo, patrimonio de las familias soledenses, y que se trata de un anexo al edificio principal, el cual permitirá extender la capacidad de estacionamiento y la habilitación de más oficinas: “tendremos más espacio físico para ampliar la atención de la gente, queremos que todas las dependencias de trato directo con el público, se concentren aun más y que le sea más cómodo al contribuyente a solucionar cualquier asunto”.

El edil afirmó que la UAM cumplió con su encomienda de juntar a todas las áreas del Ayuntamiento, sin embargo, al identificar la posibilidad de crear más construcción se arrancó con la segunda etapa: “estamos trabajando al 100 por ciento, hay atención de calidad a la población, y son los mismos visitantes quienes lo reconocen y lo agradecen; estamos contentos de ser un municipio ejemplo en el servicio público”.

Los trabajos actuales consisten en la construcción y aplicación de concreto de columnas de toda la estructura, luego de que se culminará el techado del primer piso que será el estacionamiento, agregó.

Por último, señaló que en Soledad se vive un cambio que impulsa el desarrollo integral de las familias, a través de infraestructura urbana que favorece la prestación de servicios públicos y la dignificación de la estructura administrativa para generar confianza y cercanía ciudadana.