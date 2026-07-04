GCM DE SOLEDAD DESPLIEGA OPERATIVOS ESPECIALES PARA GARANTIZAR FESTEJOS FUTBOLEROS SEGUROS

– Este domingo se implementará el operativo interinstitucional BOMI, además de los dispositivos Cazador y Afición Segura.

– Se realizarán abanderamientos viales con cierres temporales, recorridos pie tierra y patrullajes motorizados.

Mediante acciones operativas coordinadas, este domingo 5 de julio, elementos de Seguridad Vial y Movilidad, personal de Fuerzas Municipales y del grupo motorizado Panteras de la Guardia Civil Municipal, desplegará tres dispositivos preventivos y de seguridad: BOMI, Afición Segura y Cazador, mediante patrullajes, recorridos pie tierra y vigilancia estratégica en distintos sectores del municipio, con el objetivo de mantener el orden, seguridad y un ambiente familiar.

Las actividades comenzarán a partir de las 6:00 de la mañana, con elementos de Seguridad Vial y Movilidad que brindarán abanderamiento con cierres temporales en las vialidades cercanas al Jardín Hidalgo, para permitir las condiciones necesarias en el desarrollo de la carrera atlética conmemorativa al Mes del Orgullo LGBTTTIQ+, programada para iniciar a las 8:00 de la mañana.

Posteriormente, con motivo de la celebración y transmisión del encuentro mundialista de fútbol entre México e Inglaterra, en el Jardín Hidalgo se pondrá en marcha el operativo «Afición Segura», con un despliegue de elementos que realizarán recorridos pie tierra y mantendrán presencia permanente en el perímetro de la cabecera municipal, brindando seguridad, vigilancia y acciones de proximidad social para que la ciudadanía y los visitantes disfruten de las actividades programadas en un ambiente de sana convivencia.

De manera simultánea, en los anillos circundantes a la Cabecera municipal se implementará llevará a cabo el operativo Cazador y el operativo interinstitucional BOMI (Base de Operaciones Mixtas), en el que elementos de Fuerzas Municipales, en coordinación con la Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional y SEDENA, realizarán dispositivos conjuntos de seguridad para detectar e inhibir cualquier conducta constitutiva de delito que afecte el orden público.

Asimismo, el grupo motorizado Panteras, aprovechando su movilidad táctica y estratégica, mantendrá presencia en colonias, calles de difícil acceso y zonas comerciales, con el propósito de disuadir delitos y brindar atención inmediata a cualquier auxilio ciudadano.

Con estas acciones operativas coordinadas, la Guardia Civil Municipal de Soledad reafirma su compromiso de preservar el orden, la paz y la tranquilidad durante este fin de semana, en beneficio de las familias soledenses