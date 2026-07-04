FAMILIAS SOLEDENSES ADQUIEREN NUEVOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN TALLERES DE CENTROS COMUNITARIOS

– A través del DIF municipal, usuarias y usuarios de distintas edades clausuraron talleres tras seis meses de capacitación laboral y desarrollo deportivo y creativo.

Como reflejo del cambio que se vive en el municipio y el fuerte impulso a la reconstrucción del tejido social, los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) pertenecientes al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez, culminaron sus cursos y talleres correspondientes al primer semestre del año, por lo que las y los alumnos de las distintas sedes realizaron una demostración de los conocimientos y resultados adquiridos.

María del Pilar Cardona Reyna, presidenta del DIF Municipal, expresó que estas iniciativas, respaldadas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, consolidan la visión de un gobierno cercano a la gente, cuyo objetivo primordial es brindar herramientas que transformen la vida diaria de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, promoviendo el crecimiento personal, la autosuficiencia y el sano esparcimiento en la comunidad.

La oferta educativa y de capacitación que se brinda en estos espacios es amplia y diseñada para captar el interés de toda la población; entre los talleres permanentes que se imparten en las sedes destacan las clases de regularización educativa y deportes infantiles en disciplinas de baile, ritmos y danzón para activar a jóvenes y adultos mayores, así como cursos de manualidades, artesanías, alta cocina y aplicación de uñas, los cuales fomentan la creatividad, y además ofrecen una opción real de autoempleo para las familias de las distintas colonias.

Durante los eventos de clausura, algunos ya realizados como el CDC de la colonia 21 de Marzo y Rivas Guillén Sur, que congregaron a un gran cúmulo de personas entre participantes y visitantes en cada sede, se apreció el talento y dedicación de personas de todas las edades, ya que la oferta de estos centros es multivariada y atiende las necesidades particulares de cada sector. El objetivo es promover el autoempleo, la continuidad de la preparación y la transmisión de conocimiento a través de redes familiares y amigos de las y los usuarios.

Cardona Reyna destacó el gran impacto positivo que estos espacios generan en el bienestar emocional y el sentido de pertenencia de las y los habitantes, y al concluir este periodo, el Ayuntamiento de Soledad reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas públicas accesibles, con horarios matutinos y vespertinos, invitando a la ciudadanía a sumarse al próximo ciclo para continuar consolidando el desarrollo integral de Soledad de Graciano Sánchez.