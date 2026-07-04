FIESTA FUTBOLERA EN SOLEDAD SE CONSOLIDA COMO ESPACIO DE CONVIVENCIA PARA TODAS LAS EDADES

– Todos los días, la Plaza principal es visitada por familias, grupos de fútbol amateur y aficionados, para vivir y disfrutar el Mundial con diversas actividades.

– Más de 30 niñas y niños de un Centro de Atención Infantil del DIF Estatal disfrutaron de retas de fútbol y videojuegos; continúa el torneo en la mini cancha 4×4 con premios en efectivo y en especie.

Las actividades deportivas mundialistas que se desarrollan en la Plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez continúan reuniendo a personas de todas las edades, al ofrecer espacios gratuitos de sana convivencia, recreación y activación física; este viernes, alrededor de 30 niñas y niños de un Centro de Atención Infantil del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal disfrutaron de una jornada llena de diversión al participar en retas de fútbol sobre la mini cancha 4×4 de pasto sintético, el torneo virtual de videojuegos y otras actividades de recreación.

La experiencia permitió a las y los menores compartir momentos de esparcimiento en un ambiente seguro y familiar, como parte de las acciones que fortalecen la cercanía con la población y promueven actividades incluyentes para todos los sectores, que forman parte del cambio que se vive en Soledad y responden a la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de impulsar espacios públicos activos, donde las familias convivan y la niñez encuentre opciones de sano desarrollo.

Además, equipos de fútbol amateur hacen uso de la cancha con pasto sintético de manera libre, para reforzar la diversión sana en el marco de la temporada futbolística, con las amenidades gratuitas que brinda el Ayuntamiento.

De manera paralela, continúa el torneo de fútbol en la mini cancha 4×4, donde participantes de distintas edades compiten por obtener los premios en efectivo y en especie que se entregarán a las y los ganadores, manteniendo un ambiente de entusiasmo que diariamente atrae a más visitantes a la Plaza principal.

Con esta visión de recreación, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a la ciudadanía mediante eventos que fortalecen la integración social, fomentan el deporte y acercan experiencias de carácter internacional a las familias soledenses, impulsando el cambio que transforma el municipio.