TEATRO “DOROTEO ARANGO” MANTIENE APOYO A ESCUELAS CON AGENDA DE GRADUACIONES

– La comunidad escolar destaca las instalaciones de primer nivel del recinto cultural y agradece el impulso del Alcalde, Juan Manuel Navarro, al brindar el espacio de manera gratuita para los eventos de fin de cursos.

Para seguir impulsando el desarrollo académico de estudiantes de todos los niveles en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el Ayuntamiento abrió las puertas del Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango” para ocupar sus instalaciones con una amplia agenda de ceremonias de graduaciones y fin de cursos de decenas de planteles educativos que lo han solicitado, ofreciendo la oportunidad de contar con un espacio de primer nivel sin que le cueste a las y los padres de familia.

Por esto, familias y directivos escolares han agradecido al Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, por permitir la realización de estas actividades que concentran a cientos de personas para la entrega de documentos oficiales a estudiantes que egresan de diversas instituciones, durante los meses de junio y julio.

Durante el desarrollo de las casi 60 graduaciones programadas, las y los asistentes han coincidido en que la iniciativa de exentar del pago de renta del Teatro a las escuelas públicas ha sido un acierto histórico, ya que además de dignificar el esfuerzo de más de 15 mil estudiantes, representa un alivio financiero directo en el bolsillo de los hogares soledenses.

Por su parte, directivos y el cuerpo docente de diversas instituciones educativas destacaron la excelente organización y la infraestructura de vanguardia que ofrece el teatro, coincidiendo en que contar con tecnología de punta, audio profesional, pantalla gigante e iluminación de alta calidad de manera subsidiada, eleva el nivel de los actos académicos y motiva a las y los jóvenes a continuar con sus estudios en un entorno digno.

El director de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, detalló que el flujo de los eventos marcha de maravilla y con un ambiente de total fiesta y civilidad, y reiteró que el ahorro global superior a los dos millones de pesos ya es una realidad palpable que se queda directamente en la economía de las familias del municipio, promoviendo el cambio social en el fortalecimiento de la educación de calidad.

Con estas acciones y el agradecimiento de la comunidad escolar, el Teatro «Doroteo Arango» y el Ayuntamiento de Soledad reafirman el cambio que se vive en el municipio, demostrando que cuando el gobierno y la ciudadanía trabajan de la mano, los espacios públicos se convierten en un apoyo real, accesible y de primer nivel para toda la sociedad.