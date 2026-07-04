EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO BRINDA OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DEL NIVEL SUPERIOR A JÓVENES POTOSINOS

* El Gobernador de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Educación, impulsa el acercamiento a diversas instituciones educativas para combatir el rezago académico entre la juventud de las cuatro regiones de la entidad.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, comentó que la Secretaría de Educación del Gobierno Estatal (SEGE) cuenta con diversas opciones dirigidas a las y los jóvenes de las cuatro regiones de la entidad para que continúen con sus estudios del nivel superior, impulsando de esta forma su desarrollo académico y su formación profesional hacia el ámbito laboral.

El Mandatario Estatal aseguró que, en una primera instancia, diversas instituciones educativas comenzaron a ofrecer su oferta académica, así como su proceso de ingreso; agregó que cada instancia educativa dará a conocer las carreras que tienen disponibles y se ampliará la información con ferias de universidades regionales y publicaciones en sus redes sociales.

Por su parte, la Secretaría de Educación informó que el Tecnológico Superior aplicará el examen diagnóstico los días 23 y 24 de julio para aspirantes interesados en carreras de alta demanda laboral como Ciencia de Datos, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Logística, Administración, Mecatrónica e Ingeniería Industrial.

De igual forma, la Universidad Tecnológica Metropolitana realizará su evaluación diagnóstica el 22 de agosto e iniciará clases el 7 de septiembre con una oferta que incorpora por primera vez el Bachillerato Tecnológico; su oferta educativa incluye las ingenierías Industrial, en Sistemas Automotrices y en Tecnologías de la Información, además de la Licenciatura en Diseño Digital y Producción Audiovisual.

Para la zona Huasteca del Estado, el Instituto Tecnológico de Ébano dispone de fichas de ingreso, para las y los solicitantes, hasta el 17 de julio, posteriormente, realizarán la evaluación diagnóstica «EvaluaTec» el 19 de agosto; el TecNM Ébano pone a disposición programas educativos de Ingeniería Industrial (modalidad escolarizada y modalidad mixta), Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad escolarizada) y la nueva oferta académica de Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad escolarizada).