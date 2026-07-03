JUAN MANUEL NAVARRO RESPALDA VISIÓN DE RICARDO GALLARDO PARA FORTALECER LA MOVILIDAD METROPOLITANA

* El Alcalde destacó que la ampliación de la Vía Alterna Sur fortalece la conectividad metropolitana y genera beneficios directos para las familias soledenses, al reducir tiempos de traslado y mejorar la movilidad en la zona.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, refrendó su respaldo a la visión de desarrollo urbano que impulsa el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, al destacar que la ampliación de la Vía Alterna Sur, del Eje 122 al Eje 140, representa una obra estratégica que fortalecerá la movilidad, la conectividad y el crecimiento económico de la zona metropolitana, con beneficios directos para miles de familias soledenses.

Al acudir al arranque de este proyecto, que favorecerá a más de 500 mil habitantes, el Presidente Municipal resaltó que la coordinación permanente entre el Ayuntamiento de Soledad y el Gobierno del Estado continúa generando infraestructura de alto impacto que transforma la calidad de vida de la población; en este caso, la nueva vialidad permitirá reducir tiempos de traslado, incrementar la seguridad vial y mejorar la conectividad con la zona industrial, además de contribuir a despresurizar el tránsito vehicular en el bulevar Valle de los Fantasmas y la carretera a México, dos de las principales vías utilizadas diariamente por las y los soledenses.

La obra contempla cinco kilómetros de longitud, infraestructura que permitirá una circulación más eficiente y fortalecerá el desarrollo ordenado de la región metropolitana, generando mejores condiciones para la actividad económica, la inversión y la movilidad cotidiana, consolidando el cambio que transforma con obras que acercan más oportunidades y bienestar a la población.

«Agradezco la invitación del Gobernador para ser parte del inicio de una obra tan importante para San Luis Potosí, son miles de personas las que utilizarán esta vialidad y, para Soledad, representa un beneficio muy importante porque ayudará a reducir el tráfico en el bulevar Valle de los Fantasmas y en la carretera a México, seguiremos trabajando en equipo para impulsar infraestructura que facilite la movilidad y mejore la calidad de vida de nuestras familias», expresó Juan Manuel Navarro Muñiz.

Con acciones coordinadas entre ambos órdenes de gobierno, Soledad de Graciano Sánchez mantiene un desarrollo urbano con visión de futuro, cercano a las necesidades de la población y respaldado por obras estratégicas que fortalecen la competitividad del municipio.