Gobierno de San Luis Capital refuerza acciones para mantener limpio el Corazón de San Luis

Continúan las labores de la Unidad de Gestión del Centro Histórico para retirar el grafiti y mejorar la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad

La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), del ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que mantiene las acciones de limpieza y mejoramiento de la imagen urbana como parte de la estrategia «un Corazón de San Luis limpio se construye con acciones que hacen la diferencia».

Como parte de estos trabajos, cuadrillas municipales continúan con el retiro de grafiti en distintos puntos del Centro Histórico para preservar el esplendor de los edificios que distinguen a San Luis Potosí, cuya riqueza arquitectónica los convierte en uno de los principales atractivos de la ciudad.

La dependencia destaca que el cuidado de la ciudad también refleja el orgullo de quienes la habitan, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a sumarse al esfuerzo para preservar en buenas condiciones el Centro Histórico y seguir construyendo, en conjunto, un mejor Corazón de San Luis.