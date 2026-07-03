Protección Civil Municipal fortalece la coordinación con el CRUM para optimizar la atención de emergencias médicas

La integración a la red federal de comunicación crítica permitirá reducir los tiempos de respuesta, fortalecer la coordinación interinstitucional y brindar una atención prehospitalaria más eficiente en la capital y la zona conurbada.

Con el propósito de fortalecer la atención de emergencias médicas y consolidar la coordinación entre las instituciones responsables de la atención prehospitalaria, la Dirección Municipal de Protección Civil se integró al sistema de red de comunicación crítica que opera a nivel federal a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Esta incorporación permitirá que Protección Civil Municipal y las diferentes corporaciones dedicadas a la atención de emergencias compartan una misma frecuencia de comunicación, favoreciendo la regulación coordinación y seguimiento de los servicios prehospitalarios que se brindan a pacientes o personas lesionadas, lo que contribuirá a una respuesta más ágil, eficiente y oportuna.

El coordinador estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de los Servicios de Salud, Juan Daniel Rubio Hernández, destacó que esta estrategia fortalece la interoperabilidad entre las instituciones de auxilio y amplía el alcance de la red de comunicación a más de 200 kilómetros a la redonda, beneficiando la atención de emergencias en la capital y su zona conurbada.

Entre los principales beneficios de esta integración se encuentran la disminución de los tiempos de respuesta, la optimización de los canales de comunicación entre las corporaciones participantes, la prevención de la duplicidad en la atención de los servicios de emergencia y el fortalecimiento de la coordinación operativa, permitiendo una mejor regulación de los recursos disponibles y una atención más eficaz para la población.

Con estas acciones, la Coordinación Municipal de Protección Civil refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones del sector salud y los cuerpos de emergencia para fortalecer las capacidades de respuesta, privilegiando la atención oportuna, la eficiencia operativa y la protección de la integridad de las y los ciudadanos.