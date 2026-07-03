Cuando el estilo tiene causa: vuelve el Fashion Show del DIF Municipal

«Se ampliará la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas, para beneficiar a más personas con servicios de calidad”: Estela Arriaga, Presidenta DIF Capitalino

Venta de boletos: DIF Municipal, Xicoténcatl 1650, col. Himno Nacional, y al número 444 4471164

SLP.- Moda, talento y solidaridad, se unen en el corazón de San Luis Capital con el 5.º “Fashion Show” con causa, del Sistema Municipal DIF, que se realizará el próximo 17 de julio.

La Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, invitó a la ciudadanía a ser parte de esta experiencia que combina creatividad, identidad y compromiso social donde se reunirá el talento de diseñadoras y diseñadores potosinos en la emblemática Plaza de Aranzazú “las y los asistentes disfrutarán de una espectacular pasarela, conocer las nuevas propuestas de moda local y contribuir con las familias potosinas que más lo requieren “.

Es una oportunidad para transformar vidas; de lo recaudado se destinará a las obras de ampliación de la Unidad Básicas de Rehabilitación Maravillas, proyecto que permitirá incrementar la capacidad de atención y ofrecer mejores espacios para que niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores y pacientes en procesos de rehabilitación reciban servicios con mayor calidad, calidez y oportunidad.

El costo a beneficio de la UBR Maravillas, es de 100 pesos, y el evento se realizará a las 18:30 horas el 17 de julio en Plaza Aranzazú. La venta de boletos está disponible en DIF Municipal, ubicado en Xicoténcatl 1650, col. Himno Nacional y al número 444 4471164.