SAN LUIS POTOSÍ AVANZA CON GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO

• El diálogo y la colaboración con las cámaras empresariales han consolidado un Estado con una economía más sólida, competitiva y con mayores oportunidades para todas y todos.

En representación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, acudió a la toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Luis Potosí (Canaco Servytur), encabezado por Mauricio Mahbub Tamez.

Durante el evento, el secretario J. Guadalupe Torres Sánchez destacó que el crecimiento de San Luis Potosí se construye con el trabajo conjunto entre Gobierno, iniciativa privada y sociedad. “Todas y todos tenemos un mismo objetivo: que a nuestro Estado le vaya bien. Nuestro compromiso es mantener una relación de diálogo permanente, respeto, coordinación y confianza con las cámaras empresariales, como Canaco Servytur, con la que hemos establecido un canal directo de comunicación y que cuenta con propuestas, visión y disposición para construir acuerdos”, expresó.

Torres Sánchez afirmó que las y los integrantes de Canaco Servytur representan la fuerza y voz del sector terciario, que aporta el 80 por ciento del Producto Interno Bruto y es motor del crecimiento económico, además de generar empleos y oportunidades para las familias potosinas.

Reconoció el papel histórico de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en el desarrollo económico de San Luis Potosí, al contribuir a mejores condiciones para la inversión, el empleo y el bienestar social.

Finalmente, señaló que el Gobierno del Estado continuará trabajando con rumbo y promoviendo una inversión en infraestructura sin precedentes, con la modernización de vialidades, puentes, carreteras, distribuidores y otras obras estratégicas que mejoran la movilidad en la zona metropolitana y consolidan el desarrollo de San Luis Potosí.