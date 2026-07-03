GOBIERNO DEL ESTADO APRUEBA MÁS DE 1.6 MILLONES DE PESOS PARA IMPULSAR MICROPROYECTOS

• Estos créditos favorecerán el desarrollo de empresas de distintos sectores y abrirán nuevas oportunidades económicas en las cuatro regiones, como farmacias, cafeteras y más.

Como parte de la estrategia del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para ampliar las oportunidades de financiamiento dirigidas a emprendedoras, emprendedores y microempresas, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) celebró la Sesión Ordinaria 06-26 del Comité de Desarrollo de Microproyectos Productivos, donde se aprobaron solicitudes de crédito por un monto total de un millón 672 mil 400 pesos.

Entre los proyectos autorizados se encuentra el de Christian Alvarado, de Rioverde, quien recibió un Crédito Simple por 650 mil pesos, con un plazo de 36 meses, destinado a la adquisición de mercancía para ampliar la operación de una farmacia y ofrecer una mayor disponibilidad de productos a la población. También fue aprobado el financiamiento para Rufo Hernández, de Xilitla, propietario de una beneficiadora y tostadora de café, quien contará con un Crédito Simple por 320 mil pesos, a 36 meses, para capital de trabajo orientado a la producción, transformación y comercialización del café, actividad representativa de la región Huasteca.

Los recursos autorizados permitirán que más proyectos consoliden su crecimiento y amplíen su presencia en el mercado. Mediante el acompañamiento que brinda el Sistema, personas emprendedoras y propietarias de microempresas cuentan con alternativas para iniciar nuevas actividades, ampliar sus operaciones o dar un nuevo paso en el desarrollo de sus negocios.

El programa Microproyectos Productivos está dirigido a personas físicas y morales dedicadas a actividades manufactureras, comerciales, de servicios o agroindustriales en San Luis Potosí. Ofrece créditos que van de 50 mil a 650 mil pesos, con una tasa fija preferencial del 16 por ciento anual y plazos de 12 a 48 meses, facilitando el acceso al financiamiento para proyectos con posibilidades de crecimiento. El Gobierno del Estado invita a las y los potosinos a acercarse para conocer las opciones disponibles y recibir orientación sobre el esquema que mejor se adapte a sus necesidades.