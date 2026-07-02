TRAS LAS LLUVIAS, MUNICIPIO DE SOLEDAD APOYA A FAMILIAS CON ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

• Brigadas municipales de Protección Civil extraen agua contaminada de cisternas y entregan pastillas desinfectantes para proteger la salud de las familias.

Las familias afectadas por las intensas lluvias registradas durante la última semana reciben atención directa del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, con acciones de extracción de agua contaminada de aljibes y desazolve de cisternas para proteger la salud de la población, como parte de la respuesta inmediata del Gobierno Municipal para mantenerse cerca de quienes más lo necesitan, siguiendo la encomienda del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, luego de las intensas lluvias que se registraron.

Los trabajos iniciaron en el fraccionamiento La Noria, donde el personal utiliza una bomba extractora para retirar el agua sucia que ingresó a los aljibes tras las inundaciones provocadas por la falta de mantenimiento de los drenajes por parte del organismo operador del agua, y continuarán en la colonia Rivas Guillén Quinto Plano, donde la acumulación de agua se agravó debido a la falta de mantenimiento de los drenajes por parte del organismo operador del agua.

Como parte del acompañamiento integral, las y los brigadistas entregaron dos pastillas desinfectantes de cloro a cada familia beneficiada, además de brindar instrucciones precisas para su correcta aplicación; se indicó colocarlas en las cisternas una vez vacías o con una cantidad mínima de agua y, después de volver a llenarlas, realizar un enjuague para desinfectarlas adecuadamente y garantizar agua limpia para uso familiar.

El Sistema Municipal de Protección Civil reiteró que estas medidas continuarán en los sectores que lo requieran, privilegiando la atención oportuna y la cercanía con la ciudadanía para reducir riesgos sanitarios derivados de las lluvias. Con estas acciones, el cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, fortalece la capacidad de respuesta del Gobierno Municipal y refrenda su compromiso de permanecer cerca de las familias cuando más lo necesitan.