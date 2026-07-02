¡Madre mía! España golea sin dificultad a Austria y se instala en Octavos de Final del Mundial 2026

España superó sin contratiempos (3-0) a Austria para instalarse en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 y ratificar su condición como una de las selecciones favoritas para pelear el título.

El primer tiempo fue un auténtico monólogo de la ‘Furia Roja’, que durante algunos minutos careció de llegadas, hasta que Mikel Oyarzabal dio un pase a la red tras un centro preciso de Marc Cucurella y así se abrió el marcador (1-0 al 36’).

En el complemento no cambió la tónica del encuentro y era cuestión de tiempo para que España finiquitara el encuentro con el segundo tanto.

Alex Baena, por izquierda, metió un centro violento que remató como huracán en el área Pedro Porro para sentenciar el 2-0 al minuto 66’.

Lamine Yamal, estrella de la selección ibérica, tuvo un buen partido, con grandes destellos en el primer capítulo y se quedó cerca del gol en un par de ocasiones.

Al 89’ Oyarzabal firmó su doblete, otra vez a pase de Cucurella, para poner cifras definitivas.

España espera en Octavos de Final al ganador del duelo Portugal vs Croacia que se llevará a cabo este jueves a las 17:00 horas tiempo del Centro de México.

Con información de Latin Us