Mundial 2026: Portugal elimina a Croacia y se citará con España en octavos

Con polémica al final del partido, Portugal se instaló en octavos de final tras eliminar a Croacia en el Estadio de Toronto
En un vibrante en el Estadio de Toronto, Canadá, Portugal logró una dramática victoria por 2-1 frente a Croacia para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.
Al minuto 53,Ivan Perišić aprovechó un descuido en la zaga portuguesa para abrir el marcador. Obligado a reaccionar, el técnico de Portugal realizó múltiples modificaciones ofensivas.
Obligado a reaccionar, el técnico de Portugal realizó múltiples modificaciones ofensivas. La recompensa llegó al minuto 67, cuando el árbitro señaló un penal tras la revisión del VAR; Cristiano Ronaldo asumió la responsabilidad y convirtió con frialdad desde los once pasos para decretar el empate transitorio.
Cuando el partido parecía destinado a la prórroga, apareció Gonçalo Ramos en el tiempo de compensación (minuto 90+3). Tras un gran centro de Rafael Leão, Ramos conectó un impecable cabezazo que batió al arquero croata.
Al final del partido la polémica se instaló tras un gol croata que le daba el empate en el último suspiro, pero tras revisión del VAR el silbante Espen Eskås decidió anularlo por fuera de lugar.
Con información de López-Dóriga Digital