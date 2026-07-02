AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD RENUEVA ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

* Cuadrillas de Servicios Municipales intensifican labores de barrido, deshierbe, poda y recolección de residuos en colonias, áreas recreativas y camellones.

Luego de las lluvias registradas durante la última semana, la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reforzó las jornadas de limpieza y mantenimiento en diversas colonias y espacios públicos del municipio, con el objetivo de conservar áreas verdes, recreativas y vialidades en óptimas condiciones para las familias, por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien impulsa un gobierno cercano que escucha y atiende las necesidades de la población.

A través del área de Imagen Urbana, las cuadrillas municipales desarrollan trabajos de barrido, deshierbe, recolección de maleza y residuos, además de poda de árboles, para prevenir riesgos, mejorar la imagen urbana y brindar espacios más seguros para quienes diariamente hacen uso de ellos.

Entre las zonas atendidas se encuentran las áreas comunes y recreativas de Hacienda de los Morales, donde continúan las labores de limpieza general; el Área Recreativa Quintas de la Hacienda, donde iniciaron nuevas acciones de mantenimiento, y las áreas verdes de la colonia Arcos de San Pedro, en las que concluyeron trabajos en el circuito Arcos de Querétaro y en el jardín ubicado entre las calles Arcos del Triunfo y Ana Gaby, además de comenzar labores en el área verde de Arcos de Morelia.

Asimismo, las cuadrillas municipales intervinieron el camellón central de la avenida San José, los camellones de las calles San José y San Juan, en la colonia San Isidro, así como el camellón central del parque Agua Azul, retirando residuos y maleza acumulados por las precipitaciones para mantener estos espacios limpios, ordenados y funcionales.

Con labores permanentes de limpieza integral, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantenerse cerca de las familias y atender de manera oportuna los efectos de la temporada de lluvias, como parte del cambio que se vive en Soledad y que se refleja en espacios públicos mejor cuidados y más, para mejorar la calidad de vida de las y los soledenses.