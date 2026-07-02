MUNICIPIO DE SOLEDAD VIVIRÁ RODADA DE TERROR EN EL MARCO DE LA INCLUSIÓN Y EL IMPULSO DEPORTIVO

* El Instituto Municipal de la Juventud abrió el registro para esta actividad gratuita del programa del Orgullo LGBTTTIQ+, que combinará ciclismo, cultura y leyendas soledenses el próximo jueves 9 de julio.

Como parte de las actividades conmemorativas del Orgullo LGBTTTIQ+, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud, invita a la población a inscribirse y participar en «Spooky Pride», una rodada nocturna que une deporte, cultura e historia local en un ambiente de inclusión, respeto y sana convivencia; el registro permanecerá abierto hasta este viernes 3 de julio, de 11:00 a 17:00 horas, en las oficinas del Instituto de la Juventud, ubicadas en Avenida Bellavista número 1049, Villas de San Lorenzo.

Esta actividad forma parte de las acciones impulsadas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para fortalecer espacios donde todas las personas puedan convivir, expresarse y participar con libertad y respeto, consolidando un gobierno cercano que escucha, atiende e impulsa iniciativas dirigidas a las juventudes y a todos los sectores de la población, reflejando el cambio que transforma en Soledad de Graciano Sánchez.

El recorrido se llevará a cabo el jueves 9 de julio, con salida a las 20:00 horas desde la Plaza Principal de Soledad, desde donde las y los participantes recorrerán diversos puntos emblemáticos del municipio hasta llegar al Panteón Municipal, donde conocerán las leyendas que forman parte de la historia e identidad de Soledad, para posteriormente regresar al punto de partida; la actividad forma parte del programa «Recorrido Paranormal», que busca acercar a la población al patrimonio histórico y las tradiciones locales mediante una experiencia recreativa, cultural y de sana convivencia.

Las primeras 200 personas que completen su inscripción recibirán un boleto para canjear una playera conmemorativa del evento; para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 444 222 0766. Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de construir una comunidad más incluyente, donde el respeto a la diversidad y la cercanía con las familias siguen siendo pilares del desarrollo social que impulsa el Ayuntamiento.