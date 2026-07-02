CULTURA MUNICIPAL DE SOLEDAD PREPARA ACTIVIDADES DE VERANO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

– Se ofrecerán tres campamentos con actividades artísticas, científicas y de exploración para diferentes grupos de edad.

– Las inscripciones ya están abiertas; las actividades se desarrollarán en la Casa de Cultura y el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango».

Con el propósito de acercar a las familias opciones de aprendizaje, recreación y desarrollo integral durante el periodo vacacional, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Cultura Municipal, invita a niñas, niños y adolescentes a formar parte de tres campamentos de verano diseñados para estimular la creatividad, el conocimiento científico y la imaginación, atendiendo la visión de un gobierno que escucha y brinda oportunidades para todas y todos impulsado por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

La oferta contempla el campamento «Verano de la Ciencia», dirigido a niñas y niños, con actividades enfocadas en innovación, ingeniería, astronomía, experimentación y creatividad, que iniciará el próximo 6 de julio en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango» en horario de 10:00 a 11:30 horas, los lunes, miércoles y viernes; también se llevará a cabo el «Verano Astronómico 2026», del 15 de julio al 21 de agosto, con sesiones vespertinas y nocturnas para niñas, niños, adolescentes y jóvenes interesados en el conocimiento científico y la exploración espacial, fortaleciendo su interés por la ciencia y el universo.

Asimismo, la Casa de Cultura será sede de «Expedición Fábrica de Sueños 2026», un campamento de cinco semanas que comenzará el 6 de julio, dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años, con actividades de arte, literatura, música, exploración, patrimonio e imaginación, desarrollándose de 8:00 a 14:00 horas, bajo una temática diferente cada semana para incentivar el aprendizaje mediante experiencias creativas y dinámicas.

Las personas interesadas pueden solicitar informes e inscribirse directamente en la Casa de Cultura de Soledad, ubicada en Blas Escontría No. 604, Zona Centro, para el campamento «Expedición Fábrica de Sueños», al teléfono 444 662 3749; mientras que para «Verano de la Ciencia» y «Verano Astronómico 2026» podrán acudir al Teatro y Centro Cultural o comunicarse a los teléfonos 444 336 7051 y 444 176 3253, respectivamente.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de permanecer cerca de las familias y seguir impulsando el cambio que transforma mediante programas que enriquecen la educación, la cultura y el desarrollo de la niñez y la juventud soledense.