MUNICIPIO DE SOLEDAD PROMUEVE LA CAPACITACIÓN TURÍSTICA CON CURSO GRATUITO EN INCREMENTO DE VENTAS

• Hoteles, restaurantes, viñedos, agencias de viajes y transportistas podrán acceder a capacitación especializada para elevar la calidad del servicio y potenciar sus ventas.

Con el objetivo de fortalecer la actividad turística y comercial del municipio, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Turismo Municipal, invita a prestadores de servicios turísticos y al público interesado a participar en el curso gratuito en línea «Empatía aplicada al turismo para potenciar las ventas», que se realizará el próximo viernes 3 de julio, como parte de la estrategia impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para generar mayores oportunidades de desarrollo económico y consolidar el cambio que transforma.

El director de Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera informó que la capacitación se llevará a cabo en coordinación con la Secretaría de Turismo de México, en un horario de 13:00 a 15:00 horas a través de la plataforma Zoom; explicó que la convocatoria está dirigida a hoteles, restaurantes, viñedos, agencias de viajes, empresas de transporte y demás prestadores de servicios turísticos que busquen fortalecer la atención que brindan a sus visitantes.

Durante el curso, las y los participantes conocerán herramientas para desarrollar una atención más humana, consciente y de calidad, mejorando la comunicación con los clientes y generando experiencias que contribuyan a incrementar las ventas y fortalecer la competitividad de sus negocios; la capacitación también promoverá una cultura de servicio que permita posicionar a Soledad como un destino que destaca por la calidez en la atención y el profesionalismo de quienes forman parte del sector.

Las personas interesadas podrán registrarse de manera gratuita a través del enlace habilitado para este curso: https://us02web.zoom.us/meeting/register/XIgvsQzwS_uGrsbiRrrt_g.

Con acciones como ésta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantenerse cercano a los sectores productivos, escuchar sus necesidades y acercar herramientas que impulsen el crecimiento económico local, fortaleciendo el turismo como un motor de desarrollo para las familias soledenses.