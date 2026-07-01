SSPC de la Capital reporta saldo blanco tras operativo de seguridad por festejos del triunfo de la Selección Mexicana

Alrededor de 25 mil personas se congregaron en la glorieta Francisco González Bocanegra.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital informa que el operativo especial implementado con motivo de los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana concluyó con saldo blanco, resultado del despliegue coordinado con fuerzas federales y del Gobierno Municipal, antes, durante y después de las celebraciones.

Tras el triunfo de la Selección Mexicana, alrededor de 25 mil personas se congregaron en la glorieta Francisco González Bocanegra.

Desde el inicio del operativo, la Dirección General de Policía Vial y Movilidad habilitó el acceso peatonal al punto de concentración y mantuvo vías alternas para garantizar la circulación de vehículos de emergencia y de transporte público.

De manera simultánea, oficiales de Guardia Municipal realizaron recorridos permanentes de vigilancia en la Zona Centro y a lo largo de la avenida Venustiano Carranza, desde Uresti hasta la glorieta Bocanegra, privilegiando la prevención, el orden público y la seguridad de las y los asistentes.

Por su parte, personal de Protección Civil Municipal brindó 28 atenciones a personas por incidentes menores que solo ameritaron valoración en el lugar. Ninguno de los casos representó lesiones de gravedad.

La presencia de oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital se mantuvo de manera permanente hasta la conclusión de los festejos, cerca de las 03:00 horas, con lo que se reportó saldo blanco en este evento de concentración masiva.