¿Y si sí?: Las letras monumentales de San Luis Capital reflejan la ilusión de todo México

El Gobierno de la Capital intervino las letras ubicadas en el asta bandera de avenida Manuel Nava, con un diseño que refleja la pasión mundialista y fortalece a San Luis Capital como El Corazón del Futbol.

Siempre dicen que no… pero ¿y si sí? Con ese espíritu de ilusión, emoción y esperanza que despierta el futbol, el Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Servicios Municipales, realizó una intervención especial en las letras monumentales de San Luis Capital, ubicadas en el asta bandera de avenida Manuel Nava.

El nuevo diseño refleja la pasión que se vive en la ciudad durante la fiesta mundialista y convierte este espacio en un punto de encuentro para que familias potosinas, visitantes y aficionados se tomen la foto, compartan el momento y disfruten del ambiente que ha hecho de San Luis Capital #ElCorazónDelFutbol.

La Dirección de Servicios Municipales destacó que esta intervención forma parte de las acciones que embellecen los espacios públicos y fortalecen la convivencia ciudadana, porque soñar también forma parte del juego y en San Luis Capital la ilusión por la Selección Mexicana se vive con alegría, identidad y mucho orgullo.