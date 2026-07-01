Atiende Gobierno de la Capital encharcamiento bajo el Puente Naranja para restablecer la movilidad

La Dirección de Obras Públicas desplegó equipo especializado de bombeo con capacidad para extraer hasta 350 mil litros de agua por hora, como parte de la estrategia permanente de atención durante la temporada de lluvias impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, mantiene una respuesta inmediata ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias, con el propósito de proteger la movilidad y brindar mayor seguridad a las y los potosinos. Como parte de estas acciones, la Dirección de Obras Públicas realizó labores de extracción de agua acumulada en la parte baja del Puente Naranja, sobre Acceso Norte uno de los puntos con mayor concentración de escurrimientos durante las precipitaciones.

Para atender esta situación, las cuadrillas municipales utilizaron una bomba de alta capacidad que permite extraer aproximadamente 6 mil litros de agua por minuto, lo que representa alrededor de 350 mil litros por hora, agilizando el desalojo del agua y favoreciendo la recuperación de las condiciones de circulación para automovilistas, transporte público y peatones.

La Dirección de Obras Públicas informó que estos trabajos forman parte del operativo permanente implementado durante la temporada de lluvias, mediante el cual se monitorean de forma constante los puntos con mayor riesgo de acumulación de agua para intervenir de manera oportuna y reducir afectaciones a la movilidad urbana.

El Gobierno Municipal reiteró que, por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos, continuará desplegando personal, maquinaria y equipo especializado donde sea necesario, fortaleciendo las acciones preventivas y de respuesta para mantener una ciudad más segura, funcional y preparada ante los efectos de las lluvias, siempre con el compromiso de proteger a las familias potosinas y conservar la movilidad en San Luis Capital.