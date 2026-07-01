RICARDO GALLARDO ENTRE LOS GOBERNADORES MEJOR EVALUADOS DE MÉXICO

• El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con altos índices de aprobación ciudadana se coloca como el mandatario mejor evaluado dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, con un 57.9 por ciento de respaldo, y continúa como el de mayor apoyo histórico en el estado de San Luis Potosí.

De acuerdo una medición del medio digital Polls MX, el ranking se elaboró con un modelo de agregación y compendio de encuestas publicadas por distintas casas encuestadoras, donde el Gobernador Ricardo Gallardo se encuentra prácticamente en la primera posición.

El mandatario potosino resultó con mayor beneplácito que el morenista mejor evaluado que fue Eduardo Ramírez, de Chiapas y Clara Brugada de la CDMX, que registraron 56.9 y 56.5, respectivamente. También superó a Maru Campos, de Chihuahua, del PAN, que registró 55.4 y Pablo Lemus, de Jalisco, del MC, que alcanzó 53.2.

Desde el comienzo de la auscultación por parte de la firma analítica, el Gobernador de San Luis Potosí se situó en el top ten o entre los 10 mejor posicionados conforme a las menciones de respaldo expresadas en otras empresas encuestadoras y semana tras semana se ha mantenido y escalando peldaños.