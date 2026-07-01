DIF MUNICIPAL DE SOLEDAD CONSOLIDA ALIANZA CON SECTOR PRIVADO A TRÁVES DE CAMPAÑA DE REDONDEO

– Usuarios y usuarias de las UBR´s, serán beneficiados con equipamiento y mejoras en infraestructura gracias a la recaudación generada de julio a diciembre de 2026, en colaboración con Tiendas Bara.

Las y los usuarios de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez, serán beneficiados con la campaña de redondeo impulsada por Grupo FEMSA, a través de su marca Tiendas Bara, en la que los recursos recaudados durante el segundo semestre de 2026, se destinarán íntegramente al fortalecimiento de estos espacios de atención, en beneficio directo de las y los usuarios que reciben servicios de rehabilitación.

Esta acción, que permitirá mejorar el equipo, las instalaciones y el fortalecer los programas de atención de las UBR, se enmarca en un esquema de coordinación institucional entre el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y el sector privado, impulsado por la administración del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, que permite canalizar apoyos ciudadanos de manera ordenada y con impacto directo en programas sociales prioritarios, demostrando que el cambio que transforma se refleja en este tipo de alianzas que fortalecen la atención a la población.

La presidenta del Sistema Municipal DIF, María del Pilar Cardona Reyna destacó el cambio que hoy se vive en el municipio, y que permite hablar de la relevancia de este tipo de coordinación interinstitucional. “Este esfuerzo conjunto nos permite ampliar la capacidad de atención y mejorar la calidad de los servicios en la Unidad Básica de Rehabilitación, lo que se traduce en bienestar directo para nuestras y nuestros usuarios”, señaló.

El programa tiene como objetivo sumar esfuerzos con organizaciones socialmente responsables, mediante la recaudación voluntaria en puntos de venta, garantizando que los recursos se conviertan en mejoras concretas para infraestructura, equipamiento y servicios del DIF Municipal, especialmente en áreas de rehabilitación.

La presidenta honoraria invitó a la población de Soledad a sumarse a esta campaña de redondeo, “decir si cuando te pregunten si quieres sumarte”, porque este apoyo es más de lo que parece, es un forma de amor y de darle una oportunidad a alguien que lo necesita, como son las personas con discapacidad.

Como líder de esta institución de ayuda social, Cardona Reyan reiteró su compromiso de trabajo cercano con la ciudadanía, priorizando la atención a sectores vulnerables y consolidando una política social basada en la responsabilidad compartida y la eficiencia en la gestión pública.