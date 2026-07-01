JUAN MANUEL NAVARRO ESTABLECE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD MEDIANTE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

– El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez atenderá la convocatoria a una reunión nacional sobre seguridad municipal, donde se alinean acciones y se comparten esquemas para la prevención del delito y fortalecimiento de la justicia cívica en el país.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, confirmó que durante este mes de julio acudirá a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, encabezada por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, donde será el único presidente municipal de San Luis Potosí en representación de un gobierno local, lo que posiciona a Soledad dentro de las demarcaciones con participación directa en la definición de estrategias nacionales en materia de seguridad pública.

La participación del Alcalde en este espacio permitirá reforzar los esquemas de coordinación con autoridades federales y estatales, así como dar seguimiento a los mecanismos de evaluación, intercambio de información e implementación de acciones enfocadas en la prevención del delito y el fortalecimiento operativo de las corporaciones municipales; también se establecerán los lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la operación policial, la prevención del delito y la consolidación del modelo de justicia cívica en los municipios del país,

Durante el anuncio, el edil soledense destacó que este encuentro concentra a un número reducido de municipios del país con avances y resultados en materia de seguridad, y esta convocatoria reafirma el reconocimiento al trabajo que se realiza en el municipio, particularmente en el fortalecimiento institucional de la Guardia Civil Municipal, cuya estrategia se ha enfocado en la prevención, la disuasión del delito y la mejora de capacidades operativas mediante capacitación continua, certificación y modernización de protocolos de actuación.

“Durante este mes acudiremos a la Mesa Nacional de Seguridad; nuevamente Soledad ha sido convocado y somos el único municipio de San Luis Potosí con representación en este espacio, esto permite fortalecer la coordinación con las instancias federales y seguir impulsando estrategias que se traduzcan en resultados en materia de seguridad”, señaló.

Finalmente, Navarro Muñiz subrayó que su gobierno continuará fortaleciendo la estrategia de seguridad pública como una prioridad institucional, consolidando acciones que han permitido mejorar los indicadores de incidencia delictiva y robustecer la actuación de la Guardia Civil Municipal, en un esquema de trabajo coordinado que mantiene a Soledad en una ruta de fortalecimiento permanente en materia de prevención y control del delito.