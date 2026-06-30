SOLEDAD INVITA A VIVIR LA FIESTA FUTBOLERA EN APOYO A LA SELECCIÓN MEXICANA

* Familias, jóvenes y aficionados vivirán una tarde llena de emoción, antojitos y música en la Plaza principal, donde el Ayuntamiento transmitirá en pantalla gigante el encuentro entre México y Ecuador.

La Plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez volverá a llenarse de emoción, música y orgullo por México, este martes, con una gran fiesta futbolera organizada por el Ayuntamiento, para que las familias disfruten juntas del encuentro entre la Selección Mexicana y Ecuador; la Fiesta futbolera comenzará a partir de las 18:00 horas con una tarde llena de entretenimiento y apoyo al representativo nacional, con pantalla gigante, botanas, aguas frescas gratuitas y el exitoso stand parrillero para que cada quien lleve su carne asada y la comparta en un ambiente seguro y familiar.

La celebración impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, iniciará con la presentación de Ingratos Norteño Banda a las 18:00 horas para encender el ambiente previo al partido; durante el medio tiempo, el grupo La Revancha pondrá el ritmo con un espectáculo de cumbia para que la alegría continúe y la Plaza principal siga siendo el punto de encuentro de las y los aficionados, y durante todo el encuentro estará presente una batucada que contagiará el entusiasmo a las y los asistentes.

Además de la transmisión del encuentro en pantalla gigante, niñas y niños podrán divertirse en la cancha de fútbol sintético 4×4, mientras que jóvenes y personas adultas participarán en torneos de videojuegos con temática futbolera, dinámicas recreativas y otras actividades preparadas para que personas de todas las edades vivan una experiencia inolvidable como parte de las actividades de cercanía propuestas por la Administración Municipal.

Ante el pronóstico de lluvias, el Gobierno Municipal invita a las familias a llegar con anticipación para disfrutar de todas las actividades programadas y encontrar un mejor espacio para vivir esta gran celebración; asimismo, recomienda asistir con impermeable o paraguas y atender en todo momento las indicaciones del personal de apoyo y de Protección Civil Municipal, que permanecerá atento para brindar asistencia y privilegiar la seguridad de todas y todos durante esta gran convivencia.